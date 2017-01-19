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Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi

Adana'da yılbaşı gecesi kanlı eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan DEAŞ üyesi 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

19.01.2017 - 13:21
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreden beri takipte olduğu DEAŞ üyelerinin yılbaşı gecesi kanlı eylem yapma ihtimaline karşı, 31 Aralık'ta eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

30 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Operasyonda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. DEAŞ üyesi 6'sı Suriyeli 30 kişi ise bugün güneş güvenlik önlemleri altında 3 otobüsle Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi

''VATAN HAİNLERİ''

Alınan güvenlik önlemlerinin dikkat çekici boyutta olmasın üzerine meraklanan vatandaşlar, Adli Tıp Birimi önünde toplandı. Vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilenlerin DEAŞ'lı olduğunu öğrenince, "Vatan hainleri" diye tepki gösterdi.

Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık kontrolünün ardından kelepçeli olarak otobüslere bindirilen DEAŞ üyeleri, Adliyeye götürüldü.

Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi

Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi


Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi


Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi

Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi

Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi

Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi

Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi

Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi

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