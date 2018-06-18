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Adana'da denizde kayıp çocuk arandı

Adana'da 3 kuzeni ile denize girip bir daha çıkamayan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için dalgıç polisler aramalarına devam ederken, vatandaşların ise aldırmadan yüzmesi dikkat çekti.

İHA | 18.06.2018 - 09:25..
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Akrabalarıyla beraber Adana’dan Karataş ilçesine gelen Hüseyin Çoban (15), kuzenleri Mert, İbrahim ve Yusuf Çoban dün öğleden sonra serinlemek için Orman Altı Plajında denize girdi. Ancak hava rüzgarlı olduğundan deniz de aşırı derecede dalga olunca biraz açılan Hüseyin Çoban boğulma tehlikesi geçirdi.

Adana'da denizde kayıp çocuk arandı

GÖZDEN KAYBOLDU

Akrabaları Hüseyin Çoban’ı kurtarmak istedi. Ancak kendileri de boğulma tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen denize girip 3 kuzeni çıkardı. Ancak Hüseyin Çoban bir süre sonra denizde gözden kayboldu.

Adana'da denizde kayıp çocuk arandı

POLİSE BİLDİRİLDİ

Sualtı polisleri, Hüseyin Çoban’ın kaybolduğu yere dalış yaparak arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında Hüseyin Çoban’a ulaşılamadı. Denizin dalgalı olması ve Hüseyin Çoban’ın kaybolduğu yerin kayalık olması nedeniyle arama çalışmasına ara verildi. Dalgıç polisler aramalara bu sabah tekrar başladı. Sahil güvenlik ise arama yapılan yerde güvenlik önlemi aldı. Dalgıç polis arama yapıp 15 yaşındaki çocuğu bulmak isterken vatandaşların da hiçbir şey olmamış gibi denizde yüzmeye devam etmesi dikkat çekti. Kimi vatandaşın ise tam çocuğun kaybolduğu yerde yüzmesi polisin de yaptığı aramaları zorlaştırdı. Polisin çocuğu bulmak için denizdeki araması devam ediyor.

Adana'da denizde kayıp çocuk arandı



Adana'da denizde kayıp çocuk arandı



Adana'da denizde kayıp çocuk arandı



Adana'da denizde kayıp çocuk arandı

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