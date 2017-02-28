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Adana'da dışarıdan yemek sipariş eden öğrenciler bıçaklan

Adana'da bir lisede, dışarıdan yemek sipariş eden 4 öğrenci, kantin çalışanının yiğeni tarafından bıçaklandı.

28.02.2017 - 22:05
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Adana'da dışarıdan yemek sipariş eden öğrenciler bıçaklan

Adana'da bir lisede, dışarıdan yemek sipariş eden 4 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisinin yanında çalışan yeğeni, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖĞRENCİLERLE TARTIŞMA ÇIKTI

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir lisede öğrenim gören öğrenciler A.A. (17), A.Ö. (17), M.A. (18) ve B.B. (18) okul dışından yiyecek siparişi verdi.
Siparişlerin okula getirilmesi üzerine kantin işletmecisi Necati O.'nun yanında çalışan yeğeni O.O. (17), dört öğrenciyle tartıştı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, kantinden aldığı bıçakla öğrencileri çeşitli yerlerinden yaraladığı iddia edilen O.O, polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, polis ekipleri, güvenlik amacıyla olayın yaşandığı okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Adana'da dışarıdan yemek sipariş eden öğrenciler bıçaklan

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA GÖZALTINA ALINDI

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.O, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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