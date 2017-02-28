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Adana'da dolandırıcılar bebeğin altınlarını bile aldı

Adana'da Nurten Yavuz isimli kadın, kendisini arayan dolandırıcılara kendi altınlarının yanı sıra bebeğinin altınlarını da teslim etti.

28.02.2017 - 17:38
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Adana'da yaşayan ev hanımı Nurten Yavuz, polisi arayarak dolandırıldığını bildirdi.

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yavuz ile görüştü.

FETÖ YALANI SÖYLEDİLER

Yavuz, polislere, bir kişinin telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttığını, FETÖ soruşturması kapsamında adına bankadan para çekildiğini ve bunun bir kısmıyla altın alındığını tespit ettiklerini, kendisini temize çıkartmak için de evindeki para ve altınların incelenmek üzere teslim edilmesini istediklerini anlattı.

Adana'da dolandırıcılar bebeğin altınlarını bile aldı

BEBEĞİNİN ALTINLARINI DA ALDILAR

Bunun üzerine bebeği için takılan 17 çeyrek altınla birlikte 6 bilezik ve yaklaşık 15 bin lirayı evine gelen kişiye teslim ettiğini belirten Yavuz, daha sonra dolandırıldığını anlayınca polisi aradığını belirtti.

Nurten Yavuz, daha sonra, belediyede temizlik işçisi olan eşi Ali Osman Yavuz ve 4 aylık bebeğiyle şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

KAYITLAR İNCELENDİ

Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yakınlardaki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin eve gelerek kapıda kendisini bekleyen Yavuz ile içeriye girmesi yer alıyor.

ZANLI ARANIYOR

Bir süre sonra dışarıya çıkarak olay yerinden uzaklaşan şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, zanlıyı aramayı sürdürüyor.

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