Adana'da dolandırıcıları dolandırdılar

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlara gönderdiği uyarı mesajlarının benzerini yapan dolandırıcılar, birbirlerine SMS gönderip 'sizi arayıp, polis veya savcı olarak tanıtanlara inanın, para altın ve birikimlerimizi teslim edin' yazdıkları belirlendi.

BİNLERCE KİŞİNİN PARALARINI ÇALDILAR

Anayasa Profesörleri, sanatçı ve politikacıların da aralarında bulunduğu binlerce insanın milyonlarca lirasını telefonla konuşarak alan şebekeleri çökertmek için harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan teknik ve fiziki takip izni aldı.

AVUKATLARINI VE BİRBİRLERİNİ DOLANDIRDILAR

Telefonla dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertmek için oluşturulan özel ekip, günler süren çalışmasında ilginç ayrıntılara ulaştı. Her görüşmeden sonra kullandıkları sim kartları ve cep telefonlarını değiştiren dolandırıcılardan Şanlıurfalı C.Y., yine polisin takibinde olan Adana'daki başka bir şebeke elemanını telefonla aradı.

Kendisini polis olarak tanıtan C.Y. Adana'daki kurbanını dolandırmak istedi. Hedefindeki dolandırıcıyı suç üstü yakalamak isteyen polis, PTT şubesine para yatırmaya gelen kurbana son anda engel oldu. Manisa Barosu'na kayıtlı olan ve Salihli ilçesinde hukuk bürosu bulunan bir avukat da dolandırıcıların kurbanı olmaktan kurtulamadı.