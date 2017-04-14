Adana'da 'döner siparişi' iki gencin sonu oldu

Merkez Yüreğir İlçesi’nin Başak Mahallesi’ndeki boş tarlada 10 Nisan’da cesetleri bulunan 3 çocuk annesi Senem Barık ile 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş’ı işkence yaptıktan sonra pompalı tüfek ile öldürdükleri belirlenen Barık’ın kayınpederi Hikmet Barık (65), kayınbiraderleri Davut (37), Savaş (30) ve Yahya (27) ile Davut’un oğulları O. (17) ve Doğan Barık (19) tutuklandı.

CİNAYETİ NAMUS MESELESİNDEN İŞLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Senem Barık’ın uyuşturucu suçundan cezaevinde olan amcası Arap Barık’ın eşi olduğunu söyleyen Doğan Barık, cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini savundu. Barık, adliyeye götürülürken de cinayeti dedesi Hikmet Barık’ın işlediğini ileri sürdü.

DÖNER SİPARİŞİ SONLARI OLDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken eşi cezaevine girdikten sonra oturduğu Dedekorkut Mahallesi’nden kaçan Senem Barık’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde ev kiraladığı, burada akrabası Zeliha Sevgilibaş ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

OLAY YERİNE GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ

Fuhuş dedikodusunun ardından Barık ailesi tarafından her yerde aranan ve hakkında infaz kararı alındığı iddia edilen Senem Barık’ın olaydan önce döner siparişi verdiği, yemeği getiren paketçinin, kadınları da ailesini de tanıdığı, adreslerini de Hikmet Barık’a bildirdiği ortaya çıktı. Ailenin de 2 otomobille eve gidip, kadınları olay yerine götürerek öldürdüğü belirlendi.