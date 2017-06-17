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Adana'da duvar deliklerinden uyuşturucu çıktı

Adana'da düzenlenen baskınlarda, 560 paket içime hazır esrar ve 1 otomatik tabanca ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

17.06.2017 - 09:44
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Adana'nın Merkez Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, esrar satıldığı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

Polis uyuşturucu satan Yusuf T., Murat T., Barış K., Halit Ç., Muhammet A., Serkan Ü. ve Nadir N.'yi yakaladı.

Adana'da duvar deliklerinden uyuşturucu çıktı

"BİZİM BUNLARLA NE İŞİMİZ OLUR"

Sokak içerisinde yapılan aramalarda duvar deliklerinde, taşların altında gizlenmiş içime hazır 560 paket esrar ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alına zanlılar emniyetteki ilk ifadelerinde, "Bizim bunlarla ne işimiz olur" dedi. Ceplerinden çıkan esrar için ise 'içiciyiz' diyerek savunma yaptı.

Adana'da duvar deliklerinden uyuşturucu çıktı

Sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yusuf T., Murat T., Barış K. ve Halit Ç. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da duvar deliklerinden uyuşturucu çıktı

Adana'da duvar deliklerinden uyuşturucu çıktı

Adana'da duvar deliklerinden uyuşturucu çıktı

Adana'da duvar deliklerinden uyuşturucu çıktı

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