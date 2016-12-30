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Adana'da el yapımı bomba hazırlayan 3 kişi yakalandı

Polis, yaptığı aramada 5'i pet şişe içinde, biri ise 5 kilogramlık yağ bidonu içine yapılmış 6 el yapımı bomba ele geçirdi..

Ajanslar | 30.12.2016 - 10:42
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Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi Barbaros Sokak'ta eski bir binada polise atmak için el yapımı bomba yapan 3 kişi ile ilgili ihbarı değerlendiren TEM ekipleri, harekete geçti. Alınan adrese baskın düzenleyen polis, 3 kişiyi el yapımı bomba yaparken yakaladı.

6 EL YAPIMI BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Polis, yaptığı aramada 5'i pet şişe içinde, biri ise 5 kilogramlık yağ bidonu içine yapılmış 6 el yapımı bomba ele geçirdi. Polis ayrıca yakalanan kişilerin esnafı tehditle kepenk kapatmaya zorladığını tespit etti.

POLİSE HAVAİ FİŞEK ATACAK MEKANİZMA KURDUKLARI BELİRLENDİ

Yapılan aramada şüphelilerin maske kullandıkları, eylemlerde polise havai fişek atacak bir de mekanizma kurdukları belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da el yapımı bomba hazırlayan 3 kişi yakalandı

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