Adana'da elektrikler kesildi halk sokağı kapattı

Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde elektrik kesintisinden şikayetçi olan mahalle sakinleri sokağa çıktı. Yaklaşık 40 saattir gelmeyen elektriklerinden dolayı eylem yakan mahalle halkı, sokağı kapattı.

ELEKTRİKLER PERŞEMBE AKŞAMI GİTTİ

4 Ocak Perşembe günü Gürselpaşa Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında elektrik kesildi. Daha sonra yaklaşık 40 saat boyunca mahalleye elektrik verilemeyince, mahalleli ayaklandı.

Bunun üzerine mahalleli yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.





"CİHAZLARA BAĞLI HASTALARIMIZ CAN ÇEKİŞİYOR"

Mahalle sakinlerinden 50 yaşındaki Abdulkerim Günal perişan olduklarını dile getirirken, "Elektriğimiz dün saat 19.30’dan buyana kesik. İnsanlar burada perişan durumda. Kimi arkadaşlarımızın evlerinde sobaları yok, ufak çocukları var, şuanda yorgan altındalar. Cihazlara bağlı hastalarımız var, şuanda can çekişmektedir. Nereye gittiysek sonuç alamıyoruz. Köylere değer veriliyor bizim buraya değer verilmiyor" ifadelerini kullandı.



