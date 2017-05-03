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Adana'da emlakçı kadın kokain kuryesi çıktı

Otomobilinde kokain satış defteriyle yakalanan, emlak işleri yaptığı belirlenen Meryem Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.05.2017 - 13:41
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Adana'da devriye görevi yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

KOKAİN VE PARALAR

Otomobilde arama yapan ekipler, koltuk üzerinde paket halinde 300 gram kokain ile kokain satışı yapılan kişilerin isimlerinin de yazılı olduğu ileri sürülen defter, 5 bin lira para ve hassas terazi ele geçirdi.

Adana'da emlakçı kadın kokain kuryesi çıktı

EMLAKÇILIK YAPIYORDU

Ekipler, emlak işi yaptığı belirtilen otomobil sürücüsü Meryem Ç'yi (24) gözaltına aldı.

Adana'da emlakçı kadın kokain kuryesi çıktı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Adana'da emlakçı kadın kokain kuryesi çıktı

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