Adana'da emlakçı kadın kokain kuryesi çıktı

Adana'da devriye görevi yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

KOKAİN VE PARALAR

Otomobilde arama yapan ekipler, koltuk üzerinde paket halinde 300 gram kokain ile kokain satışı yapılan kişilerin isimlerinin de yazılı olduğu ileri sürülen defter, 5 bin lira para ve hassas terazi ele geçirdi.

EMLAKÇILIK YAPIYORDU

Ekipler, emlak işi yaptığı belirtilen otomobil sürücüsü Meryem Ç'yi (24) gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.