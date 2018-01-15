Adana'da engelli gence saldıran 4 kişi gözaltında

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geri sayıma geçmesiyle birlikte, Afrin'i ilk terk eden teröristbaşı Salih Müslim oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aşırı hız yapan bir otomobil, 2. katta bulunan dişçiye girdi. Kazada iki kişi yaralandı.

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Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun tweet'lerine göz atın: HDP'nin en keskin siyasetçilerinde bile göremeyeceğiniz sertlikte bir üslupla karşılaşacaksınız.