Adana'da engelli gence saldıran 4 kişi gözaltında

Adana'da bir dolmuşta saldırıya uğrayan gencin yaşadıkları ve kimsenin olaya müdahale etmemesi görüntülerin yayılmasının ardından tepkiye neden olmuştu.
EMNİYET SALDIRGANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olayın hemen ardından engelli gencin polise giderek şikayetçi olduğu belirtirilken, güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polisin, saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirilmişti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Agit Acun'a saldıran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Ahmet Günsel (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B. (19) bugün gözaltına alındı.