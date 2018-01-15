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Adana'da engelli gence saldıran 4 kişi gözaltında

Adana'da zihinsel ve işitme engelli genç minibüste magandaların saldırısına uğradı. 4 saldırgan bugün gözaltına alındı.

AA | 15.01.2018 - 11:50..
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Adana'da bir dolmuşta saldırıya uğrayan gencin yaşadıkları ve kimsenin olaya müdahale etmemesi görüntülerin yayılmasının ardından tepkiye neden olmuştu.

Adana'da engelli gence saldıran 4 kişi gözaltında

EMNİYET SALDIRGANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın hemen ardından engelli gencin polise giderek şikayetçi olduğu belirtirilken, güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polisin, saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirilmişti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Agit Acun'a saldıran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Ahmet Günsel (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B. (19) bugün gözaltına alındı.

Adana'da engelli gence saldıran 4 kişi gözaltında

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