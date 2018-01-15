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Adana'da engelli genci dövenler tutuklandı

Adana'da toplu taşıma arasında engelli bir genci döven 4 kişi kasten yaralama suçundan tutuklandı.

İHA | 15.01.2018 - 18:27..
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adana

Adana’da toplu taşıma aracında işitme engelli Ağit Acun’u (20), darp eden Ahmet G. (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

TUTUKLANDILAR

Cumhuriyet savcısı zalıların ifadesini alarak tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Savcı sevk yazısında, kamera görüntüleri, mağdurun engelli olması, şüpheli sayısı, olayın gelişim şekli irdelendiğinde evine gitmek için dolmuşa binen engeli bir gencin tanımadığı kişiler tarafından vücudunda kırıklar oluşacak şekilde darp edilmesinin toplum vicdanında açtığı yara suçunun işlendiği hal ve koşullar nedeniyle meydana gelen kamu düzeninin bozulmasından dolayı 4 zanlının tutuklanmasını iskedi.

Zanlılar sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğinde "birden fazla kişiyle vücutta kırık, oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Adana'da 5 kişi engelli genci darp ettiler VİDEO

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