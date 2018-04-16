Adana'da engelli kadının cep telefonunu çaldılar

1 Haydarpaşa garında vagonlarda yangın Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

2 Terim'in motivasyon için oyuncularına dinlettiği şarkı Fatih Terim'in oyuncularını motive etmek için, Macklemore'un Ray Dalton ile birlikte seslendirdiği Cant Hold Us adlı şarkının LeBron James mix versiyonunu dinlettiği ortaya çıktı.

3 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ziyareti NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

4 'Konut Hesabı'nda toplamda 81 milyon lira birikti Konut almak isteyen kişiler için devlet tarafından kurulan 'Konut Hesabı'na 13 bin kişi başvurdu ve bu hesap toplam 81 milyon liraya ulaştı.

5 Sürücüden 'Acemiyim, yaklaşmayın' uyarısı Eskişehir'de sürücüleri zor duruma sokmamak için acemi sürücü, aracın arka camına uyarı yazısı bıraktı.

6 Bartın'da bir okul zilsiz okul projesi başlattı Bartın Anadolu İmam Hatip lisesi'nde öğrencilere öz güven ve sorumluluk kazandırmak amacıyla 'Zilsiz Okul' projesi başlatıldı