Adana merkez Seyhan ilçesinde bedensel engelli Ayşe Cingöz (39), tekerlekli sandalyesiyle evinden çıkıp Mustafa Sarı Altgeçidi'nden geçtiği sırada yanına yaklaşan şüpheli, kucağındaki cep telefonunu çalıp kaçtı.
Adana'da engelli kadının cep telefonunu çaldılar VİDEO
TELEFONUNU ÇALINAN ENGELLİ KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kadının bağırması üzerine çevredekiler polise haber verdi. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Gözyaşları arasında yaşadıklarını polise anlatan Cingöz, telefonunun bulunması için dua etti.