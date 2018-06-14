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Adana'da engelli kadının telefonunu çalan zanlı yakalandı

Cam kemik hastası olduğu için tekerlekli sandalye ile gezen engelli genç kadının cep telefonunu çalan zanlı, 200 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı.

İHA | 14.06.2018 - 09:51..
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Merkez Seyhan ilçesinde 16 Nisan’da, cam kemik hastası Ayşe Camgöz (39), tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti.

Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidine geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engelli kadının bacakları üstünde duran cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonu çalınan Camgöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı.

Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğulmuştu.

Adana'da engelli kadının telefonunu çalan zanlı yakalandı

200 KAMERA İNCELENDİ

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızı yakalamak için civardaki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Sarıçam ilçesine gittiğini belirledi. Bunun üzerine polis, eşkali belirlenen zanlının Erkan Gaygısız (38) olduğunu tespit etti.

Adana'da engelli kadının cep telefonunu çaldılar VİDEO

"ALKOLLÜYDÜM"

Kent genelindeki tüm ekiplere fotoğrafı dağıtılan zanlı Adana Şehir Hastanesi civarında yakalandı.

Emniyete götürülen Erkan Gaygısız, sorgusunda "İşsizdim, olay günü alkollüydüm. Aile problemlerinden dolayı cep telefonunu alıp 1500 liraya sattım." dedi.

Adana'da engelli kadının telefonunu çalan zanlı yakalandı

TUTUKLANDI

İş yerine giden polis ise cep telefonunu aldıktan sonra, iş yeri sahibine, ’Çalıntı mal satın almadan’ işlem yaptı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Erkan Gaygısız tutuklandı.

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