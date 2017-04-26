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Adana'da erkek arkadaşıyla tartışan kız göle atladı

Çukurova'da genç bir kız erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra Çatalan Köprüsü'nden atladı. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

26.04.2017 - 04:49
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Adana'da erkek arkadaşıyla tartışan kız göle atladı

Gamze Ö. dün akşam erkek arkadaşı Samet G. ile bir eğlence merkezinde buluştu.

ŞOFÖRÜN UYARILARINA RAĞMEN ATLADI

Gamze Ö'nün, Samet G. ile yaşadığı tartışmanın ardından 01 T 2759 plakalı taksiye binerek Seyhan Baraj Gölü üstünde bulunan Çatalan Köprüsü'ne gittiği, köprünün ortasında araçtan inerek şoförün uyarısına rağmen göle atladığı öne sürüldü.

Taksi şoförü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve su altı polisi de su yüzeyinde botla arama yaptı.

Adana'da erkek arkadaşıyla tartışan kız göle atladı

Gölde yaklaşık bir saat süren arama çalışması hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle durduruldu. Çalışmaların gün ağarınca yeniden başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, olayı duyarak gelen Samet G, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da erkek arkadaşıyla tartışan kız göle atladı

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