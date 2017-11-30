Adana'da eşi ve arkadaşları tarafından öldürüldü

Adana'da saat 22:00 sıralarında meydana gelen olayın, Uğur Seviner'in ayrılma aşamasında olduğu eşi Tuğba Seviner ve arkadaşları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

EŞİNİN EVİNDE İKİ ARKADAŞI VARDI

Uğur Seviner, 32 yaşındaki Tuğba Seviner'in evine gitti. Eşler arasında başlayan tartışmaya, bu sırada evde bulunan Tuğba Seviner'in arkadaşları 29 yaşındaki Ali Kavran ile 50 yaşındaki Özer Altınoğlu da dahil oldu.

HASTANE DE KURTARILAMADI

Kavgaya dönüşen olayda Uğur Seviner, boğazına ve vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seviner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Tuğba Seviner, Ali Kavran ve Özer Altınoğlu'nu olay yerinde gözaltına alırken, cinayette kullandığı düşünülen iki adet bıçağı da ele geçirdi. Bıçağı kimin kullandığı henüz kesinlik kazanmazken, cinayet şüphelisi üç kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.



