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Adana'da eski sevgili cinayetinde müebbet istemi

Ayrıldığı sevgilisi Çetin Kurtboğan'ı yeni sevgilisi Behzat Gören'e öldürten Zübeyde Özer hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

26.07.2017 - 11:45
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Adana'da Çetin Kurtboğan ile Zübeyde Özer, yaklaşık 10 yıl önce birlikte yaşamaya başladı.

3 YIL 2 ERKEĞİ İDARE ETTİ

Zübeyde Özer, Kurtboğan'la birlikte yaşadığı sırada Behzat Gören ile de görüşmeye başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca her iki erkekle de görüşen Zübeyde Özer, daha sonra Kurtboğan'dan ayrılıp Gören'in evine yerleşti.

Adana'da eski sevgili cinayetinde müebbet istemi

DURUMU KABUL EDEMEDİ

Durumu hazmedemeyen Çetin Kurtboğan, bir kaç defa Zübeyde Özer'in evine giderek olay çıkardı. Zübeyde Özer ise Kurtboğan'ı birkaç kez dövdürttü. Zübeyde Özer, Behzat Gören'i rahat etmeleri için Çetin Kurtboğan'dan kurtulmaları gerektiği yönünde etkilemeye başladı.

Adana'da eski sevgili cinayetinde müebbet istemi

SON KAVGA ÖLÜMLE BİTTİ

23 Mart'ta Zübeyde Özer'in İstiklal Mahallesi'ndeki evine giden Kurtboğan ile Gören arasında kavga çıktı. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Kurtboğan, sokaktan ayrıldıktan sonra bayıldı. İhbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kurtboğan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kurtboğan, 3 gün sonra evinde hayatını kaybetti.

Adana'da eski sevgili cinayetinde müebbet istemi

SERBEST KALDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Behzat Gören tutuklanırken, Zübeyde Özer tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜEBBET İSTEMİ

Savcı, Behzat Gören hakkında 'kasten öldürme' suçundan, Zübeyde Özer hakkında ise 'cinayete azmettirme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Adana'da eski sevgili cinayetinde müebbet istemi

Adana'da eski sevgili cinayetinde müebbet istemi

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