Adana'da esrar ve FETÖ kitapları ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, şehirde yapılan uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgi verdi.

Müdürlüğün verdiği bilgide dikkat çekici olan nokta ise torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir iş yerinde uyuşturucu maddeler ile FETÖ'ye ait kitapların ele geçirilmiş olması oldu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

470 GRAM ESRAR VE FETÖ KİTAPLARI

"Emniyet Müdürlüğümüz Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim Ekipleri ve Şube Müdürlüğü görevlilerince Mayıs ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen mevcut çalışmalar kapsamında;

10.10.2017 günü İlimiz Seyhan İlçesine bağlı Tepebağ Mahallesinde bulunan bir işyerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;

(470 gram ) satışa hazır vaziyette Kubar Esrar Maddesi,

(74 adet ) uyuşturucu hap ile

FETÖ/PDY ait yasaklı yayın içeren kitap, dergi ile örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak (4) suç şüphelisi hakkında adli tahkikata başlanılmıştır."