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Adana'da ev yangınında 2 çocuk öldü

Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi, anne ve bebeği dumandan etkilendi.

23.02.2017 - 01:01
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Muradiye Mahallesi Ülker Sokak'ta oturan Raime Soylu (23), çocukları Ebubekir (2), Emine (5) ve Fatma'yı (6) evde bırakıp komşularına gittiği sırada henüz bilinmeyen nedenle evde yangın çıktı.

Duman ve alevleri görerek çocukların çığlık seslerini duyan vatandaşlar eve girmeye çalıştı.

Alev ve dumanlar nedeniyle vatandaşlar eve giremedi.

BEBEĞİNİ KURTARDI, 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Anne Raime Soylu da yangını fark edip alevlere aldırış etmeden evin içerisine girerek çocuklarını kurtarmak istedi.

Soylu'nun eve girmesiyle vatandaşlar da içeri girip dumandan etkilenen anne, bebeği Ebubekir'i dışarı çıkarmayı başardı.

Adana'da ev yangınında 2 çocuk öldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen anne ve bebeği ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından anne Raime ve bebeği Ebubekir Soylu, Adana Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri, evdeki diğer çocuklar Emine ve Fatma'nın ise yangında hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kardeşin cenazesi, Ceyhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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