Adana'da evinin yandığını gören kadın kendinden geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki yaralı askerleri ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, CNN muhabiri Jim Acosta'nın akreditasyonunu kendisinin iptal etmediğini açıklarken, uygulamanın başka gazeteciler için de geçerli olabileceğini söyledi.

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Erdoğan'ın, Anıtkabir özel defterine yazdığı mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozelesine bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da hayat durdu.