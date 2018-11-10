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Adana'da evinin yandığını gören kadın kendinden geçti

Adana’da elektrik kontağından çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi kadın ve kadının annesi, gözyaşlarına boğulurken sinir krizi geçirdi.

İHA | 10.11.2018 - 10:03..
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Yangın, Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi 1922 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar müstakil evden dumanlar yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Adana'da evinin yandığını gören kadın kendinden geçti

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi kadın ve kadının annesi gözyaşlarına boğuldu Yangın sırasında, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Evinin yandığını gören kadın kendinden geçti VİDEO

Adana'da evinin yandığını gören kadın kendinden geçti

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yangın haberini alan ev sahibi kadın ile kadının annesi koşarak evlerine geldi. Ev sahibi kadın gözyaşları içerisi feryat edip evinde geri kalan eşyalara bakıp baygınlık geçirdi. Ev sahibinin annesi ise evi gördüğü an baygınlık geçirdi.

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