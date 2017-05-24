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Adana'da farklı suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Adana'da uyuşturucu, yağma ve hırsızlık suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 15 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile yakalandı.

24.05.2017 - 08:47
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Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında 8 yıla kadar hapis cezası bulunan çok sayıda kişinin evine sabahın ilk saatlerinde 250 polis ile operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, uyuşturucu, yağma, hırsızlık suçlarından hapis cezası alan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda bir kişi, kaçmaya çalışırken komşunun damında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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