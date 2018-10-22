Adana'da FETÖ döneminde taş atılan yerlerde çocuk sesleri hakim

Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi, FETÖ’den yargılanan emniyet müdürleri döneminde ve sonrasında sık sık bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösteri yaparak polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı bomba ile polise saldırdığı bir yerdi.

Korsan gösteri yapıldığı sırada ara sokaklarda uyuşturucunun çok miktarda satıldığı mahallede 2014 yılında korsan gösteri sırasında bir çocuk hayatını kaybetmiş, bir kadın saçmayla gözünü kaybetmiş, bir genç polise atmak istediği el bombasının patlaması sonucu ellerini kaybetmişti.

"BU YAŞANANLAR DİZİLERE KONU OLDU"

Bir olaydan dolayı Hürriyet Mahallesi'ne keşfe giden bir hakim ve keşif ekibine el yapımı bombalı saldırı olmuştu. Saldırı da şans eseri kimse yaralanmamış resmi araçta maddi hasar meydana gelmişti. Bu yaşananlardan etkilenen mahallenin gençleri dizi film çekmişlerdi.

FETÖ’den yargılanan emniyet müdürlerinden sonra göreve gelen emniyet müdürleri mahalleyi hem PKK yandaşlarından hem de uyuşturucudan temizlemek için büyük mücadele etti. Polis mücadelenin dozunu artırdıkça, torbacı bulamayan zanlılar mahallenin duvarına "100 liraya torbacı aranıyor" diye ilan bile vermişti.

POLİS GÖSTERİLERİ BİTİRDİ

Adana’da göreve gelen her emniyet müdürü, Türkiye’nin en tehlikeli 20 il sıralamasında ilk 5’te gösterilen Adana’daki Hürriyet Mahallesine ayrı bir önem vererek yaptığı çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının yaptığı korsan gösterileri tamamen bitirdi.

Mahalleye belkide 50’den fazla yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları en aza indirildi. Emniyetin bu çalışmalarına sivil toplum örgütleri de destek vererek oradaki çocukların suça bulaşmaması için projeler geliştirdi.

"ÇOCUKLAR ARTIK OYUN OYNUYOR"

Bu projelere dahil olan biri de belediyeden emekli olan 58 yaşındaki Erol Baksi. Baksi, evlatları 8. sınıf öğrencisi Hayan Baksi (13) ve Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişikler 2. sınıf öğrencisi Çavlan Baksi (20) diğer üniversite öğrencileri palyaçoluk yapan gönüllü 55 yaşındaki Abuzer Köyyar ile birlikte Hürriyet Mahallesi'ne giderek çocukların güzel bir gün geçirmesini sağladı. Her zaman yoksul çocukların yanında olan Baksi, Hürriyet Mahalle Muhtarı Hıdır Koluman ile birlikte onlara pamuk şeker, patlamış mısır, elmalı şeker ve içecek ikram etti.

Ayrıca gönüllü palyaçolar sayesinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Baksi, "Burada amaç reklam yapmak değil, birilerinin kendinde olan varlığı yoksullarla paylaşmasıdır. Bu çocukların çoğu tiyatro bile görmemiş. Geçen gün belirttim dili, dini, rengi ve düşüncesi ne olursa olsun hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın bütün insanlar mutlu olsun. Ben diyorum ki dünyada hiçbir çocuk aç kalmasın ve anneler ağlamasın. Milletvekilleri, muhtarlar ve büyüklere sesleniyorum bu çocuklara el atsınlar çünkü büyükleri kaybettik küçükleri kaybetmeyelim. Daha önce çocuklar taş atıyorlardı ama artık oyun oynuyorlar çünkü ne verirseniz onu alırsınız hep diyorum çocuklar gördüğünü yapar." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIN MUTLU OLMASI"

Üniversite öğrencisi Emine Yatalp ise, "Bizim için önemli olan çocukların mutlu olması. Daha önce buralarda taş atıyorlardı ama şimdi etkinlik yapıyoruz zaten bizim de amacımız bu. Çocukları nasıl yetiştirirseniz öyle devam eder hani Saadet Öğretmen diyordu ya bizler vatanımıza sahip çıkmak zorundayız bu çocuklar daha önce taş atmış olabilirler ama biz onlara sevgi verirsek karşılığını alırız. Çocukları nasıl yetiştirirseniz gelecekte ülkeyi o şekilde temsil ederler. Biz şimdi çocuklara sahip çıkmazsak onlarda taş atmaya devam ederler yani ne görürlerse onu yaparlar." diye konuştu.

Muhtar Hıdır Koluman ise Hürriyet Mahallesinin isminin iyi anılmadığını belirterek, "Burada etkinlikler yapacağız ve gönüllü birbirimizi seveceğiz coşkuyla çocuklarımızı okşayıp severek eğiteceğiz. Eğitim, eğitim, eğitim diyorum." dedi. Daha sonra çocuklar İstiklal Marşı ve Bayrak şiirini okudu.