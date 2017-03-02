Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
ARALARINDA KADINLAR DA VAR
Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
BYLOCK KULLANIMI
Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.