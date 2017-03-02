Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Mardin'deki operasyonda biri aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Başına 1,5 milyon lira ödül konan terörist öldürüldü

ABD eski Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'nın kitaplarının yayın haklarını Penguin Random House yayınevi kazandı.

Obamalar yazacakları kitaptan 60 milyon dolar kazanacak

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Çanakkale'de asırlık Namazgâh Tabyası mermileri çalındı

Çanakkale Savaşı'ndan kalma Rumeli Aziziye Tabyası ya da bilinen adıyla Namazgâh Tabyası’ndaki 100 yıllık mermi ve çekirdekleri çalındı.