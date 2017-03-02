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Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, 25 şüpheli gözaltına alındı.

02.03.2017 - 08:11
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

ARALARINDA KADINLAR DA VAR

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BYLOCK KULLANIMI

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.

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