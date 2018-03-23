Adana'da film gibi kovalamaca

31 SD 667 plakalı araçtan şüphelenmeleri üzerine polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polisine 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kent merkezinde iki bulvarın kapandığını gören sürücü bu kez alt geçidi kullandı. İki polis aracına çarpan sürücü ve arkadaşı yaya kaçmaya başladı. Yolun giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler iki şüpheliyi yakaladı.

POLİSLER KAVŞAKLARI KAPATTI

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtakilerin kent merkezine doğru kaçması üzerine Girne Bulvarı ve Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki kavşak polisler tarafından kapatıldı.

Polisin önlem aldığını fark eden otomobildeki iki zanlı, alt geçidi kullanarak merkez Seyhan ilçesi tarafına ilerledi. Ardından Fuzuli, Seyhan ve Debboy caddelerinde kaçışlarını sürdüren şüpheliler Güney Kuşak Bulvarı'na girdi.

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İKİ POLİS ARACINA ÇARPTILAR

Bu sırada iki polis aracına çarpan şüphelilerin bulunduğu otomobil, girişi ve çıkışları kapatılan Manisalı Alibey Caddesi'nde durduruldu.

Zanlıları araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, yaptıkları ilk aramalarda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Şüphelilerin, sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar ile detaylı arama yapılacağı belirtilen otomobil, Hürriyet Polis Merkezine götürüldü.