Adana'da filmleri aratmayacak kovalamaca

Gece saat 01:40 sularında uyuşturucu kullanan gençler pompalı tüfekle bir eve ateş açtı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde bağımlılar ve polisler arasında 20 kilometrelik bir kovalamaca yaşandı.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU VE BOŞ KOVAN ÇIKTI

Adana’da bir eve pompalı tüfekle ateş açan şahıslar araçlarıyla kaçtığı sırada polislerin yola kapan atması üzerine yakalandı. Araçta boş kovan ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Şahısların kullandığı 01 BJA 38 plakalı otomobile polis 'dur' ihtarında bulundu, ancak şahıslar ihtara uymayıp kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamanın ardından polis ekipleri şahısların geldiği yönde yere kapan attı.

Kapan üzerinden geçen araç lastiği patlayınca durmak zorunda kaldı.

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3 KİŞİ KELEPÇELENDİ

Araç içerisinde bulunan 3 kişiye kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi. Şahıslar olayda kullandığı pompalı tüfeği ise kaçarken yol kenarına attı.

Polis arama çalışmalarında pompalı tüfeği bulup emniyete götürdü. Şahıslar sorgulanmak üzere İncirlik polis merkezine götürüldü.



