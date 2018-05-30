taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.113
USD
4,5511
EURO
5,2475
ALTIN
190,15
PETR
75,0200

Adana'da filmleri aratmayacak kovalamaca

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir eve otomobil içindeki gençler tarafından ateş açıldı. Harekete geçen polisler, 20 kilometrelik kovalamacanın sonunda şahısları yakaladı.

İHA | 30.05.2018 - 05:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gece saat  01:40 sularında uyuşturucu kullanan gençler pompalı tüfekle bir eve ateş açtı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde bağımlılar ve polisler arasında 20 kilometrelik bir kovalamaca yaşandı.

Adana'da filmleri aratmayacak kovalamaca

ARAÇTAN UYUŞTURUCU VE BOŞ KOVAN ÇIKTI

Adana’da bir eve pompalı tüfekle ateş açan şahıslar araçlarıyla kaçtığı sırada polislerin yola kapan atması üzerine yakalandı. Araçta boş kovan ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Şahısların kullandığı 01 BJA 38 plakalı otomobile polis 'dur' ihtarında bulundu, ancak şahıslar ihtara uymayıp kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamanın ardından polis ekipleri şahısların geldiği yönde yere kapan attı.

Kapan üzerinden geçen araç lastiği patlayınca durmak zorunda kaldı.

Adana'da filmleri aratmayacak kovalamaca VİDEO

Adana'da filmleri aratmayacak kovalamaca

3 KİŞİ KELEPÇELENDİ

Araç içerisinde bulunan 3 kişiye kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi. Şahıslar olayda kullandığı pompalı tüfeği ise kaçarken yol kenarına attı.

Polis arama çalışmalarında pompalı tüfeği bulup emniyete götürdü. Şahıslar sorgulanmak üzere İncirlik polis merkezine götürüldü.

Adana'da filmleri aratmayacak kovalamaca

Adana'da filmleri aratmayacak kovalamaca


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

561
Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

476
ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

104
Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

78
Tandıra düşen fırıncı son anda kurtuldu

Tandıra düşen fırıncı son anda kurtuldu

30
ABD: Türkiye'nin S-400 almasında payımız var

ABD: Türkiye'nin S-400 almasında payımız var

45
Kayseri'de sağanak yağış tarımı etkiledi

Kayseri'de sağanak yağış tarımı etkiledi

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94