Adana'da firarilere şafak operasyonu

Adana'da, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak, teslim olmayan kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

ÇOK SAYIDA FİRARİ YAKALANDI

Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, direnişin olabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırıldı.

Geniş güvenlik önlemi altında yürütülen operasyonda, çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan firariler, işlemleri yapılmak üzeri bölgedeki karakollara götürüldü.



