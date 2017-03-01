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Adana'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Adana’da yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile Türkiye’ye getirip zorla fuhuş yaptıran biri kadın 2 kişi tutuklandı.

01.03.2017 - 10:22
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ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Adana’da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, bu bilgi doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

ZORLA FUHUŞ YAPTIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan takipte Tekin Ö. (41) ve Sündüs M. (59) isimli şahısların 5 Uganda ve 1 Gürcistan uyruklu kadın ile irtibata geçip, Adana’da zengin ailelerin "bebek bakıcısı ve hizmetli" aradığını söyleyerek kandırıp Türkiye’ye getirdiğini ve daha sonra pasaportlarına el koyarak zorla fuhuş yaptırdığını tespit etti.

ŞİFRELİ PAZARLIK

Ayrıca zanlıların teknik takibe takılmamak için kendilerini fuhuş amaçlı arayan ve kadın isteyen şahıslarla şifreli konuştuğunu belirledi. Zanlıların müşterilerine fuhuş yapmak için kadın isterken "araba var mı", "beni aldırmak için göndereceğiniz araba lüks olsun" dediği de öğrenildi.

Polis bu tespitleri yaptıktan sonra operasyon yapmak için düğmeye bastı. Şebekeyi çökertmek için müşteri kılığına girip şahısları "2 lüks araba lazım" diye arayarak şifreli konuşunca zanlı daha önceki müşterilerden zannedip verilen adrese iki Ugandalı kadını getirdi.

Polis, daha önceden seri numarası alınmış parayı zanlıya verip daha sonra kimliğini göstererek şahısları gözaltına aldı. Polis daha sonra da Uganda uyruklu Hadıja Nalule (39), Judıth Muhaırwe (31), Daphıne Nabbaggala (43), Arınıatwe Justine (30) ve Gürcistan uyruklu Nıta Svıntradze’yi (24) şebekenin elinden kurtardı.

Kadınlar polise Türkiye’ye bebek bakıcılığı ve hizmetçilik yapmak için geldiklerini ancak kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığını belirterek, "Bizim pasaportlarımıza el koydular. Bize çok az yemek verdiler. Dışarıya çıkmamıza izin vermediler. Ancak biriyle birlikte olacağımız zaman kendileri bizi alıp götürüyor iş bitince de geri getiriyorlardı." dediler.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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