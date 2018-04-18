Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kadınları fuhuşa zorladığı, fuhuşa aracılık ve yetir temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bazı evlere özel harekat timleriyle giren ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ŞİKAYET EDEN KİŞİYE HAKARET ETTİLER
Şüpheliler arasındaki karı-koca, kendilerini şikayet ettiğini ileri sürdükleri bir kişiye tehditler savurdu.