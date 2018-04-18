taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.745
USD
4,0946
EURO
5,0682
ALTIN
176,81
PETR
72,1600

Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Fuhuşa aracılık, yer temini ve zorlamada suçlamalarıyla evlerine baskın yapılan 8 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

DHA | 18.04.2018 - 08:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kadınları fuhuşa zorladığı, fuhuşa aracılık ve yetir temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bazı evlere özel harekat timleriyle giren ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

ŞİKAYET EDEN KİŞİYE HAKARET ETTİLER

Şüpheliler arasındaki karı-koca, kendilerini şikayet ettiğini ileri sürdükleri bir kişiye tehditler savurdu.

Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı



Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı



Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı



Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çiftçiden zirai dona karşı ilginç koruma
Yozgat'ta bir çiftçi erken ürün almak için ektiği tarlasındaki sebze fidelerini hurdacılardan aldığı pet şişelerle korumaya aldı.
Şarampole yuvarlanan araç ağaca asılı kaldı
Adana'da sulama kanalına düşmekten son anda kurtulan araç, ağaçta asılı kaldı. Otomobilin içindeki 4 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yaptığı operasyonda bölücü terör örgütü üyesi 5 teröristi etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Siirt Pervari'de 7 terörist öldürüldü
Siirt Pervari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

154
İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

69
Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

48
Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği için tarih verdi

Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği için tarih verdi

41
Taksisine binen engelli kıza cinsel istismarda bulundu

Taksisine binen engelli kıza cinsel istismarda bulundu

29
Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

142
Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM