Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Yozgat'ta bir çiftçi erken ürün almak için ektiği tarlasındaki sebze fidelerini hurdacılardan aldığı pet şişelerle korumaya aldı.

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Plastik kâbusuna son verecek emzim bulundu

Bilim insanları tarafından geliştirilen emzim; plastik şişelerde kullanılan ve doğada çözünmesi yüzlerce yıl alan Polietilen tereftalatı birkaç günde parçalıyor.