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Adana'da genç kadın evinde bıçaklandı

Adana'da yaşayan 24 yaşındaki Canan Canpolat, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

İHA | 27.09.2018 - 06:52..
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Yaralı Canan Canpolat'ı 2 arkadaşı hastaneye yetiştirdi. Emniyet ekipleri şüpheli olarak Canpolat'ın arkadaşlarını gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ev içerisinde kimliği öğrenilmeyen bir kişi tarafından sırtından, kollarından ve göğüs kısmından defalarca bıçaklanan Canan Canpolat (24) ağır yaralandı. Canpolat ev içerisinde bıçaklanırken, E.A. isimli bir kişi ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşı kadını Seyhan Devlet Hastanesine getirdi.

Ameliyata alınan Canpolat’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da genç kadın evinde bıçaklandı

Adana'da genç kadın evinde bıçaklandı VİDEO

ARKADAŞLARI SORGUYA ALINDI

Polis ekipleri, Canpolat’ı hastaneye getiren E.A. ve yanında arkadaşını olayın baş şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Adana'da genç kadın evinde bıçaklandı

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