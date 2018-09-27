Adana'da genç kadın evinde bıçaklandı

Yaralı Canan Canpolat'ı 2 arkadaşı hastaneye yetiştirdi. Emniyet ekipleri şüpheli olarak Canpolat'ın arkadaşlarını gözaltına aldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Ev içerisinde kimliği öğrenilmeyen bir kişi tarafından sırtından, kollarından ve göğüs kısmından defalarca bıçaklanan Canan Canpolat (24) ağır yaralandı. Canpolat ev içerisinde bıçaklanırken, E.A. isimli bir kişi ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşı kadını Seyhan Devlet Hastanesine getirdi.
Ameliyata alınan Canpolat’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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ARKADAŞLARI SORGUYA ALINDI
Polis ekipleri, Canpolat’ı hastaneye getiren E.A. ve yanında arkadaşını olayın baş şüphelisi olarak gözaltına aldı.
Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.