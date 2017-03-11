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Adana’da genç kadına sevgili dayağı

Sevgilisi tarafından darp edilen genç kadın, yardım çığlıkları sayesinde kurtuldu.

11.03.2017 - 03:12
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Merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı’nda bulunan Esen apartmanın 10.katında meydana gelen olayda, iki sevgili Sevgül L.(30) ve Ufuk A. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Ufuk A. kız arkadaşı Sevgül L.’yi dar darp etmeye başladı.

Adana’da genç kadına sevgili dayağı

ÇIĞLIK ATARAK KURTULDU

Sevgül L., erkek arkadaşının elinden kaçmak için bulundukları evin çıkış kapısına doğru yöneldi, kapıyı açmaya çalıştığında kapının kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerüne Sevgül L. balkona çıkarak yardım çığlıkları atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar yardım çığlıklarını duyunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, her ihtimale karşı itfaiye cankur ekipleri de geldi.

Adana’da genç kadına sevgili dayağı

Polislerin geldiğini fark eden Ufuk A., biraz direndikten sonra kapıyı açtı. Yüzünde morluklar olan, Sevgül L. Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Sevgül L.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ufuk A. ise sorgulamak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, oturdukları evin günlük kiralık olduğu öğrenildi.

Adana’da genç kadına sevgili dayağı

Adana’da genç kadına sevgili dayağı

Adana’da genç kadına sevgili dayağı

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