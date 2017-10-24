Adana'da genç kız komşusunun damına düştü

Merkez Seyhan İlçesi Uçak Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte iki katlı evlerinin damında bulunan 15 yaşındaki Ebru D., bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten komşusunun tek katlı evinin damına düştü. Genç kızın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, damdaki yaralı genç kıza müdahale etmekte güçlük çekince, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye erleri tarafından damdan indirilen Ebru D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.









