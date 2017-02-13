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Adana'da genç kızın cenazesi davulla uğurlandı

Adana'da 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden genç kızın cenazesi davul çalınarak toprağa verildi.

13.02.2017 - 11:02
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Açık Lise öğrencisi Deniz Anatça, geçen 10 Şubat'ta merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşadığı 11 katlı apartmanın 5'inci kattaki evlerinin balkondan bilinmeyen bir nedenle düştü. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, ailesi sinir krizi geçirdi.

GENÇ KIZIN CENAZESİ DAVUL ÇALINARAK KARŞILANDI

Otopsi yapılan Anatça'nın cenazesi dün ailesi tarafından teslim alındı. Genç kızın cenazesi, ailesinin eskiden yaşadığı Sucuzade Mahallesi'ne getirildi. Arap kökenli olan genç kızın cenazesi burada, evlenmeden önce ölmesi nedeniyle davul çalınarak karşılandı.Adana'da genç kızın cenazesi davulla uğurlandı

TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Ailesi ve yakınları tarafından türküler de söylenirken, genç kızın tabutuna gelinlik örtüldü. Evin önünde bir süre bekletilip helallik alınmasının ardından, cenaze Hadırlı Mezarlığı'na davul eşliğinde götürüldü. Tabutunun üzerine gelinlik örtülen Anatça'nın cenaze namazı da, bu şekilde kılındı.Adana'da genç kızın cenazesi davulla uğurlandı

GENÇ KIZ GELİNLİKLE DEFNEDİLDİ

Genç kız daha sonra kefeninin üzerine örtülen gelinlikle defnedildi. Babası İlker ile annesi İlkay Anatça cenaze boyunca gözyaşı döktü. Deniz Anatça'nın akrabası Çetin Demirkıran, gelenekleri gereği evlenmeden önce ölen bekar bir kızın davul çalınıp, gelinlikle toprağa verildiğini söyledi.

Adana'da genç kızın cenazesi davulla uğurlandı

Adana'da genç kızın cenazesi davulla uğurlandı

Adana'da genç kızın cenazesi davulla uğurlandı

Adana'da genç kızın cenazesi davulla uğurlandı

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