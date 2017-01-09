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Adana'da güvercin kavgasında kan aktı

Adana'da güvercin yüzünden çıkan tartışma sonucu Uğur Aladağ, Sinan Gül'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DHA | 09.01.2017 - 18:18
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Adana'da Sinan Gül, evinin çatısındaki dolapta beslediği güvercinleri Uğurcan Aladağ'ın yakaladığını belirledi. Tekel büfesi işleten Gül, bugün öğle saatlerinde güvercinleri almak için Uğurcan Aladağ'ın evine gitti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

İki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Uğurcan Aladağ pompalı tüfekle Sinan Gül'e ateş açtı. Ağır yaralanan Sinan Gül, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Sinan Gül, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan müdahaleye karşın Gül kurtarılamadı. Uğurcan Aladağ ise gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Adana'da güvercin kavgasında kan aktı

Adana'da güvercin kavgasında kan aktı

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