Adana'da güvercinler kepçeyle çalındı

Merkez Çukurova ilçesinde içerisinde güvercin bulunan depoya gelen şüpheliler, balyozla 20 santimetre kalınlığındaki betondan yapılan kapıyı kıramayınca, buraya yakın bir kum ocağından traktör kepçe çaldı.

HEM KEPÇEYİ HEM GÜVERCİNİ ÇALDILAR

Şüpheliler daha sonra çaldıkları araçla deponun duvarında delik açarak ahşap kafesteki 80 güvercini çalarak kaçtı.

Olayın ardından durumu polis ekiplerine bildiren güvercinlerin sahibi Ramazan Özdemir (53), gazetecilere yaptığı açıklamada, buradaki güvercinlerin kendisine ve arkadaşı Zeynel Niğdelioğlu'na (57) ait olduğunu söyledi.

''BALYOZLA KIRAMAYIP KEPÇEYLE KIRMIŞLAR''

Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Özdemir, "Betondan yaptık depoyu. Alarm sistemi de var. Hırsızlar bizim betondan yaptığımız 20 santimetre kalınlığındaki kapıyı balyozla kırmaya çalışmışlar. Kıramayınca getirdikleri traktör kepçeyle duvara vurup kırmışlar. Tek kişi geçecek şekilde yer açmışlar. İçeri girip bizim hobimiz olan kuşları çalıp gitmişler." dedi.