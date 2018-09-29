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Adana'da halatı kopan asansördeki bir kişi yaralandı

merkez Seyhan ilçesinde, iki katlı binadaki asansörün çelik halatının kopması sonucu Berat Kartun yaralandı.

DHA | 29.09.2018 - 00:00..
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Ziyapaşa Mahallesi Adalet Caddesi'ndeki iki katlı binada meydana gelen kazada, bina sahibinin kendi imkanlarıyla yaptırdığı asansör, çelik halatının kopması sonucu, bodrum katına düştü. Bu sırada asansörde bulunan Berat Kartun, yaralandı.

Adana'da halatı kopan asansördeki bir kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, bodrum katındaki Kartun'a ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, sedyeye bağladıkları halatla yaralı Kartun'u bulunduğu yerden kurtardı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Kartun, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da halatı kopan asansördeki bir kişi yaralandı

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