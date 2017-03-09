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Adana'da hamile kadını dövüp gasp ettiler

Adana'da 4 aylık hamile 31 yaşındaki S.G kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılıp önce darp edildi sonra da telefonu

09.03.2017 - 10:42
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Gaziantep'te yaşayan S.G., dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Adana'da yaşayan kadın arkadaşını ziyarete geldi.

HAMİLE KADINI ZORLA ARACA BİNDİRDİLER

Geç saatlere kadar dolaşan 2 arkadaş, akşam saatlerinde ayrıldı. Gaziantep'e dönmek isteyen S.G., otogara gitmek için yol kenarında minibüs beklemeye başladı, arkadaşı da evine gitti. Bu sırada durağa gelen ve plakası belirlenemeyen otomobilden inen 2 kişi, 4 aylık hamile olan kadını zorla araca bindirdi.

Adana'da hamile kadını dövüp gasp ettiler

TECAVÜZ ETMEK İSTEDİLER

Kimlikleri saptanamayan 2 şüpheli, kadını merkez Çukurova İlçesi'ndeki ağaçlık alana götürüp, tecavüz etmek istedi. Sahiba G.'nin direnmesi üzerine, genç kadını tartaklayan saldırganlar, cep telefonu ve çantasındaki bir miktar parasını aldıktan sonra Büyükdikili Mahallesi'nde otoyol kenarına attı. Sabaha kadar yarı baygın halde bekleyen S.G.'yi yoldan geçen vatandaşlar fark ederek durumu polise bildirdi.

Adana'da hamile kadını dövüp gasp ettiler

KADIN TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, hamile kadını Denizli Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Yapılan ilk görüşmede, başından geçenleri gözyaşları arasında anlatan S.G., karakola çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Montu ile yüzünü kapatan S.G., tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Adana'da hamile kadını dövüp gasp ettiler

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