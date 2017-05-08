Adana'da hava destekli narkotik operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şahısların adreslerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYONA 500 POLİS KATILDI

Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden 500 polisin katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Direnişin olabileceği adreslerin demir kapıları, özel harekat polisleri tarafından koç başıyla kırılarak girildi.

3 KİLO 850 GRAM ESRAR, 70 KÖK HİNT KENEVİRİ

29 ev ve iş yerinde özel eğitimli detektör köpeklerle arama yapan ekipler, 3 kilo 850 gram esrar, 70 kök hint keneviri ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

uyuşturucu satıcılığından aranan 15 kişiyi ise gözaltına aldı. Arama yapılan bir kahvehanenin demir kapısının sürgülerler güçlendirilmiş olması dikkat çekti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.