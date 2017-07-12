Adana'da helikopterli kenevir operasyonu

Kent genelinde tarım arazilerini havadan inceleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinin Doğankent Mahallesi'ndeki mısır tarlası ortasına ekilen kenevir bitkisine rastladı.
HELİKOPTER YOL GÖSTERDİ
Tarlaya giren narkotik ekipleri, 2 metre boyuna ulaşan mısırların arasında kaybolunca, helikopterdeki polisler, 'Bizim altımıza gelin' diyerek uyuşturucunun yerini tarif ederek bulunmasını sağladı. Ele geçirilen 1670 kök kenevir bitkisi ekiplerce sökülerek imha edildi.
TARLA SAHİBİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan tarla sahibi 57 yaşındaki A.A., kenevir bitkisinden haberinin olmadığını ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A. tutuklandı.