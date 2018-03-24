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Adana'da hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı

Adana'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen İbrahim K., çaldığı malzemelerle birlikte dolmuşa binince yakayı ele verdi.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 09:33..
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Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan kafe ve barlarda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim K., sabah karşı iş yerlerinin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girip burada bulunan para, televizyon ve sigara makineleri çaldı. İşyeri sahipleri ise, soyulduklarını fark edip polisi aradı.

Adana'da hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı


DOLMUŞ PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kafe ve barlardaki güvenlik kameralarını inceleyeme aldı. Polis, zanlının soygundan sonraki kaçış istikametinde bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızın çaldığı sigara makinesiyle bindiği dolmuş plakasını tespit etti.

Hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı VİDEO


DAHA ÖNCE DE SABIKASI VARDI

Tüm bu detayları ortaya çıkaran polis bu kez dolmuş içindeki güvenlik kamera görüntülerini alıp hırsızın aynı suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan İbrahim K. olduğunu tespit etti.

Adana'da hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı


ZANLI EV HAPSİ ALDI

K. çaldığı sigara makinesini sofra beziyle kapatıp dolmuşa binme anı ise yine güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Evinde yakalanan K., emniyete getirilip sorguya alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıya nöbetçi mahkeme ev hapsi cezası verdi.

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