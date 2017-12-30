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Adana'da hırsızlar suçüstü yakalandı

Adana'da giyim mağazası soyan üç hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 30.12.2017 - 04:39..
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Araçlarının plakasını çamurla kapatan 3 hırsız, giyim mağazasını soymaya çalıştıkları sırada yakalandı. Polis ekipleri, vatandaşların ihbarıyla harekete geçerek hırsızları suçüstü yakaladı.

Adana'da hırsızlar suçüstü yakalandı

Adana'da hırsızlar suçüstü yakalandı VİDEO

VATANDAŞ UYARDI POLİS YAKALADI

Olay, Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın birisi plakalı çamurla kapatılmış bir araç ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri çevreyi abluka altına alarak aracı aramaya başladı.

Adana'da hırsızlar suçüstü yakalandı


Bu sırada kimliği belirlenemeyen 3 şahıs giyim mağazasının alarmına köpük sıkarak alarmın çalmasını önledi. Daha sonra şahıslar mağazanın darabasını açmaya çalıştığı sırada polislere suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar suçlarını inkar etmeye başladı, ancak suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Adana'da hırsızlar suçüstü yakalandı


Öte yandan, hırsızlardan birisi tanınmamak için yüzüne ayakkabı boyası sürmesi dikkat çekti.

Adana'da hırsızlar suçüstü yakalandı


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