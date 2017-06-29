taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.488
USD
3,5244
EURO
4,0232
ALTIN
140,54
PETR
47,6800

Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece

Adana'da yüksek neminde etkisiyle hava sıcaklığı 40 derece hissedildi.

29.06.2017 - 15:39
  1. Haberler
  2. İç Haber

Meteoroloji verilerine göre gölgede hava sıcaklığı 33 derece olan kent merkezinde, yüzde 59 olan neminde etkisiyle 40 dereceyi bulan sıcaklık, Adanalıları olumsuz yönde etkiledi.

Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece

TERMOMETRELER: 39 DERECE

Sokakta termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kent merkezinde oturanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmazken, sokağa çıkanlar ise bol su tüketti. Çok sayıda genç ise pazar günü 2 kişi kardeşin boğulduğu yerin 200 metre uzağında Seyhan Nehri'ne girerek serinlemeye çalıştı.

Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece

Köpeği ile Seyhan Nehri'ne giren bir genç, hayvanını gezdirmeye çıkardığını ancak sıcağa dayanamayınca birlikte suya girdiğini söyledi. Adana'da hava sıcaklığı cuma günü gölgede 40 derece olacak, neminde etkisiyle çok daha fazla hissedilmesi bekleniyor.

Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece

Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece

Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece

Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece

İlginizi Çekebilir
FETÖ'cü eski MİT'çiyi eşinin ihbarı yakalattı
MİT'ten FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen A.K., tartıştığı eşinin ihbarı üzerine sahte MİT kimliğiyle yakalandı
Malatya'daki FETÖ davasında kavga çıktı
Malatya’da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin görülen duruşmada gergin anlar yaşandı.
Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi
Oğul köyünde yürütülen operasyonda, PKK'lılara ait içinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve giyim malzemeleri olan sığınak imha edildi.
Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili
Aydın Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin Perşembe ve Cuma günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En çok Suriyeli bulunduran 10 il

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

289
Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

57
Reçber çifti Mikonos Adası'nda

Reçber çifti Mikonos Adası'nda

104
Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

45
Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

132
FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

185
Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

190
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM