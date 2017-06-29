Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece

Meteoroloji verilerine göre gölgede hava sıcaklığı 33 derece olan kent merkezinde, yüzde 59 olan neminde etkisiyle 40 dereceyi bulan sıcaklık, Adanalıları olumsuz yönde etkiledi.

TERMOMETRELER: 39 DERECE

Sokakta termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kent merkezinde oturanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmazken, sokağa çıkanlar ise bol su tüketti. Çok sayıda genç ise pazar günü 2 kişi kardeşin boğulduğu yerin 200 metre uzağında Seyhan Nehri'ne girerek serinlemeye çalıştı.

Köpeği ile Seyhan Nehri'ne giren bir genç, hayvanını gezdirmeye çıkardığını ancak sıcağa dayanamayınca birlikte suya girdiğini söyledi. Adana'da hava sıcaklığı cuma günü gölgede 40 derece olacak, neminde etkisiyle çok daha fazla hissedilmesi bekleniyor.













