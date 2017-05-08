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Adana'da horoz dövüşü baskını

Adana'da bir kahveye yapılan baskında, vücutları yara içerisinde 30 horoz bulundu.

08.05.2017 - 15:43
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Merkez Yüreğir İlçesi'nin Seyhan Mahallesi'nde bir kahvede horoz dövüştürülüp, bahis oynatıldığı bilgisini alan Ahlak Bürosu ekipleri çalışma başlattı

Müşteri gibi kahveye giren polis, cep telefonları ile yapılan kaçak bahis ve hayvan şiddetini görüntüledikten sonra operasyon düzenledi.

Adana'da horoz dövüşü baskını

HOROZLARI DÖVÜŞTÜRÜP, BAHİS OYNADILAR

Kahvede kafesler içerisinde tutulan ve dövüş için sırasını bekleyen 30 horoz ele geçirildi. Kahvenin ortasında dövüş alanı olarak kullanılan arenada ise kavga etmekten vücutları yara bere içerisinde olan 2 horoza el koyan ekipler, hayvanların dövüş sırasında  kaçmasını önlemek kesilen kanatlarını da çöpte buldu.

Adana'da horoz dövüşü baskını

45 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Kahvede arama yapan polis ekipleri, horozların kilo kilolarını belirlemek için kullanılan 1 terazi, hayvanların gagasını keskinleştirmek için kullanılan 2 zımpara, sargı bezleri, pamuk ve makas ele geçirdi. Dövüştürülen yaralı horozlar kutulara yerleştirilerek tedavi için veterinere götürülürken, kahvede bulunan 45 kişi hakkında idari işlem yapıldı.


Adana'da horoz dövüşü baskını

Adana'da horoz dövüşü baskını

Adana'da horoz dövüşü baskını

Adana'da horoz dövüşü baskını

Adana'da horoz dövüşü baskını

Adana'da horoz dövüşü baskını

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