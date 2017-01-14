Adana'da hükümlüden gazetecilere: Sizi özlemiştik baba

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Ferhat A., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5 yıl hapis cezası alan Erhan A., kapkaç suçundan 5 yıl hapis cezası alan Metin A., yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Feyyat G., bilişim, banka ve kredi kartlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılık yapmak suçundan 4 yıl hapis cezası alan Ramazan S., silahla tehditten 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Cercis D., yağma suçundan kesinleşmiş 4 Yıl 8 ay hapis cezası ile aranan Gökhan D.'nin yakalanması için şafak vakti operasyon başlattı

7 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Polis, Gülbahçesi ve Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 7 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü.

"SİZİ ÇOK ÖZLEMİŞTİK BABA" TEPKİSİ GÜLDÜRDÜ

Bu sırada yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Feyyat G. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el sallayıp gülerek, "Sizi çok özlemiştik baba" diye tepki vermesi herkesi güldürdü.