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Adana'da hükümlüden gazetecilere: Sizi özlemiştik baba

5 yıl hapis cezası Feyyat G.'nin kendisini görüntüleyen gazetecilere "Sizi çok özlemiştik baba" diyerek tepki göstermesi güldürdü..

14.01.2017 - 10:26
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  2. İç Haber

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Ferhat A., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5 yıl hapis cezası alan Erhan A., kapkaç suçundan 5 yıl hapis cezası alan Metin A., yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Feyyat G., bilişim, banka ve kredi kartlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılık yapmak suçundan 4 yıl hapis cezası alan Ramazan S., silahla tehditten 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Cercis D., yağma suçundan kesinleşmiş 4 Yıl 8 ay hapis cezası ile aranan Gökhan D.'nin yakalanması için şafak vakti operasyon başlattı

7 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Polis, Gülbahçesi ve Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 7 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü.

"SİZİ ÇOK ÖZLEMİŞTİK BABA" TEPKİSİ GÜLDÜRDÜ

Bu sırada yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Feyyat G. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el sallayıp gülerek, "Sizi çok özlemiştik baba" diye tepki vermesi herkesi güldürdü.

Adana'da hükümlüden gazetecilere: Sizi özlemiştik baba

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