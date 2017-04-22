taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

Adana'da hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Adana'da bir sürücü, geçirdiği kaza sonucu adeta hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu.

22.04.2017 - 03:19
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'da hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 NM 599 plakalı otomobil, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Balcalı çıkışında Cuma Tümer idaresindeki 68 BN 564 plakalı tıra arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen otomobilin motoru, aküsü ve diğer bazı parçaları otoyola saçıldı. Aracın tavanı da tırın dorsesine takıldı.

AMBULANSTAN İNDİ

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ambulansa alınan sürücünün tedaviyi kabul etmeyip yolda indiği, hastaneye gitmediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyol, otomobilin kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Adana'da hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Adana'da hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Adana'da hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

10
İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da FETÖ operasyonu

2
ABD: Çin savaş uçaklarında olağanüstü hareketlilik var

ABD: Çin savaş uçaklarında olağanüstü hareketlilik var

8
Arkansas'ta 1 kişi zehirli iğne ile idam edildi

Arkansas'ta 1 kişi zehirli iğne ile idam edildi

12
Daçka, İspanya'da Real Madrid'i devirdi

Daçka, İspanya'da Real Madrid'i devirdi

3
Cinsel organından uyuşturucu çıktı

Cinsel organından uyuşturucu çıktı

5
Taliban'dan Afganistan'da askeri kampa saldırı

Taliban'dan Afganistan'da askeri kampa saldırı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM