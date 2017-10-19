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Adana'da huzur denetimi: 27 kişi yakalandı

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada 13 bin 100 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 27 kişi yakalandı.

19.10.2017 - 09:32
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Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 'Adana Huzuru Güven 3 Operasyonu' adı altında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

1200 POLİS KATILDI

1200 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter de havadan destek verdi. Kent geneli 30 sabit noktada önleyici yol denetimi yapılırken, umuma açık yerlerde de incelemelerde bulunuldu.

Adana'da huzur denetimi: 27 kişi yakalandı

27 ARANAN YAKALANDI

Sabit nokta yol denetiminde detektör köpeklerle arama yapıldı, umuma açık mekanlarda kimlik ve ruhsat kontrollerinde bulunuldu. 4 bin 250 araç kontrol edildi, aranan 8 araç yakalandı, 16'sı trafikten men edildi, 31'ine ise çeşitli nederlerle 26 bin 540 lira para cezası kesildi. 13 bin 100 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, aranan 27 kişi yakalandı.

Uygulamanın umuma açık mekanlara yönelik bölümünde ise 4 iş yerine çeşitli nedenlerle idari işlem gerçekleştirildi. Uygulama genelinde 16 ruhsat tabanca ile mühimmat, 11 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatı, 1 adet kesici-delici alet, 731 gram gram esrar, Roma dönemine ait sikkelerinde bulunduğu 141 parça tarihi eser ele geçirildi.

Adana'da huzur denetimi: 27 kişi yakalandı

"UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Uygulama noktalarında kontrollerde bulunan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlaarın mal ve can güvenliklerini sağlam için 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi. Adana'da suç grupları ve terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Yıldız, "Bu uygulamamız uyuşturucu illetinin kökünü kazıyana kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak teşkilatımızın asli görevidir. Bize gösterdikleri destekten dolayı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Adana'da huzur denetimi: 27 kişi yakalandı

Yıldız, kontroller sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek görüş ve temennilerini dinledi.

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