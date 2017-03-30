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Adana'da huzur operasyonu: 7 gözaltı

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde bin polisle asayiş uygulaması yapıldı.

30.03.2017 - 02:27
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Adana'da huzur operasyonu: 7 gözaltı

İlçede uyuşturucu ticareti ve yasa dışı gösterilerin sık yapıldığı mahallelerde, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla huzur uygulaması yapıldı.

Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden bin polisin katıldığı uygulamayı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız yönetti.

Adana'da huzur operasyonu: 7 gözaltı

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, şüpheli araçlar ve bazı işyerlerinde detektör köpeklerle arama yaptı. Uygulama genelinde 450 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Şahıslar ve adreslerde gerçekleşen aramalarda ise 30 hintkeneviri, 1 kilogram kubar esrar, 20 gram eroin ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Huzur uygulamaların sıklaştırılarak devam edeceği belirtildi.

Adana'da huzur operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da huzur operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da huzur operasyonu: 7 gözaltı

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