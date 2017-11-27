Adana'da Hygieia ve Eros heykeli bulundu

M.S. 2'nci Yüzyıl'dan itibaren Anadolu'nun en önemli metropollerinden biri olan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Anavarza Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü denetiminde Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle yapılan kazı çalışmasına devam ediliyor.

ANTİK DÜNYANIN İLK ÇİFT ŞERİTLİ YOLU

Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, Anavarza'da 2013 yılından bu yana yürütülen kazılarda 34 metre genişliğinde, 2 bin 700 metre uzunluğunda olan antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun açığa çıkarıldığını vurguladı.

HEYKELİN BAŞ KISMI BULUNMUYOR

Dervişoğlu, restorasyonla yolun düzenleneceğini ve burada bulunan sütunların ayağa kaldırılacağını söyledi. Helenistik dönemden bu yana sürekli önemini koruyan Anavarza Antik Kenti'nin çift şeritli yolu, kalesi, surları, üç kemerli giriş kapısıyla çok önemli bir yer olduğunu belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Anavarza'da bu yıl kazılarda Hygieia ve Eros heykeli açığa çıkarıldı. Kireç taşından yapılmış, Hygieia ve Eros heykelinin M.S. 3 ya da 4. yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz. İki parça halinde bulduğumuz ve baş kısmı olmayan heykel toplam 1.68-1.75 santimetre civarında.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDiYOR

Roma döneminde orduda görev yapan ve yaptığı ilaçlarla dikkat çeken dünyaca ünlü farmakolog Dioskurides de Anavarza'da yaşamıştır. Onun burada yaşamış olması ve sağlık tanrısı Asklepios'un 6 kızından biri olduğu tahmin edilen ve ilk tespitlere göre Hygieia'ya ait olduğunu düşündüğümüz heykelin Anavarza'da bulunması burayı daha önemli hale getiriyor. Bu anlamda, Anavarza'ya tıbbın ve farmakolojinin geliştiği kent diyebiliriz."

Dervişoğlu, heykelin baş kısmını da bulmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.