Adana'da iki grup çatıştı, biri çocuk 4 kişi yaralandı

DHA'nın aktardığı habere göre, Seyhan ilçesi Gülbahçesi mahallesinde aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Sözlü kavganın büyümesinin ardından taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada akrabasının arkasında motosikletle olay yerinden geçen 8 yaşındaki Berfin Yaşar, tüfekten çıkan saçmalarını isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürülen küçük kız tedaviye alınırken, silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet Y. ve Umut B. de hastaneye kaldırıldı.

1'İ ÇOCUK 4 YARALI

Çatışma sırasında çevredeki bir otomobil ve iş yeri de zarar görürken, iş yeri sahibi Resul Savuç'un da av tüfeğinden çıkan saçmalarla hafif yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polisler, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.