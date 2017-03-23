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Adana'da inşaata giren hırsız bekçiyi vurdu

Adana'da inşaata giren kimliği belirsiz hırsız, kendisine engel olmaya çalışan bekçiyi av tüfeğiyle bacaklarından vurdu.

23.03.2017 - 08:33
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde inşaat bekçisi Ender Alasköz, hırsızlık için gelen kişiyi fark edip, yakalamak istedi.

BACAKLARINA ATEŞ ETTİ

Bu sırada kaçmaya çalışan hırsız, yanındaki av tüfeğiyle ateş açarak Erder Alasköz'ü bacağından vurup kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Silah sesini duyup dışarı çıkanlar Alasköz'ü yerde yaralı halde görünce 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Ambulansla götürüldüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Alasköz'ün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızın kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da inşaata giren hırsız bekçiyi vurdu

Adana'da inşaata giren hırsız bekçiyi vurdu

Adana'da inşaata giren hırsız bekçiyi vurdu

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