Adana'da intihar etmek isteyen adamı polis kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Celal Bayar Köprüsü'ne çıkan Hergünaç'ın, ailevi nedenlerden ötürü intihar etmek istediği ortaya çıktı.





POLİS İKNA EDEMEYİNCE HAREKETE GEÇTİ

Durumu gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye cankur ekipleri şahsın atlamasına karşılık köprünün altına hava yastığı kurdu. Polis ekipleri ise Hergünaç’ı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs ikna olmazken, atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan polisler şahsı son anda çekerek kurtardı. Hergünaç tedbir amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.